Safiyya Vorajee zeigte sich enorm besorgt. Am Wochenende teilte die Freundin des ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten Ashley Cain (30) mit, dass ihre Tochter Azaylia ihre Augen nicht mehr öffnen könne. Das Mädchen kämpft seit ihrer Geburt gegen eine aggressive Form der Leukämie, die zuständigen Ärzte gaben ihr zuletzt nur noch wenige Tage zu leben. Weil ihre Nieren offenbar nicht genügend Flüssigkeit abbauen konnten, schwollen zuletzt Azaylias Augen zu. Nach einer Behandlung mit kühlenden Kompressen sollen die Schwellungen nun zurückgegangen sein – und Azaylia kann wieder sehen.

"Nachdem wir das für zwei volle Tage gemacht haben, konnte sie heute wieder ihre Augen öffnen", erklärte Vater Ashley in einem Instagram-Video, das ihn beim Schmusen mit seiner Tochter zeigt. Das Kühlen hat offenbar seine Wirkung entfaltet. "Ein weiterer Tag, um dankbar zu sein", fügte der ehemalige Fußballprofi erleichtert hinzu. Nichtsdestotrotz verursachen die Schwellungen sowie das Blut in ihren Tränen bei Azaylia Schmerzen, führt Ashley in seiner Story aus. Er und seine Freundin würden die Kleine nicht eine einzige Sekunde aus den Augen lassen.

"Aus irgendeinem irrsinnigen Grund glaube ich, dass sie auch nächste Woche bei uns sein wird und die Woche darauf und die darauf", gibt sich Ashley schließlich zuversichtlich. Dennoch zähle er nicht die Tage, sondern gebe bloß sein Bestes, alles aus diesen Tagen herauszuholen.

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter Azaylia, April 2021

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter Azaylia im April 2021

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cain und seine Partnerin Safiyya mit ihrer Tochter Azaylia

