Safiyya Vorajee, die Freundin des ehemaligen Fußballers Ashley Cain (30), spricht erneut über den derzeitigen Gesundheitszustand ihrer Tochter. Schon seit ihrer Geburt kämpft die kleine Azaylia gegen eine aggressive Form der Leukämie. Inzwischen seien die Behandlungsmethoden jedoch ausgeschöpft. Die Ärzte vermuten, dass das acht Monate alte Kind nur noch wenige Tage zu leben hat. Nun sind die Eltern erneut in großer Sorge: Das Baby kann seine Augen kaum mehr öffnen.

Auf Instagram sprach die besorgte Mutter über den Zustand der Kleinen. Die stark geschwollenen Augen ihrer Tochter beunruhigten Safiyya. "Unsere Krankenschwestern haben uns gesagt, wir sollten kalte Kompressen darauf legen, damit die Schwellung zurückgeht und sie ihre Augen wieder öffnen kann", erzählte die Freundin des britischen Ex On The Beach-Kandidaten. Es ist wieder einmal kein guter Tag für die kleine Familie: "Sie hat heute sehr, sehr zu kämpfen."

Außerdem wurde Alex und Safiyya ans Herz gelegt, dass ihr Sprössling weniger Nahrung erhalten sollte, um die Wassereinlagerungen zu stoppen. Azaylia wird derzeit künstlich ernährt, jedoch hatte sie zur Begeisterung ihrer Eltern kürzlich zum ersten Mal wieder selbstständig gegessen. "Sie hatte so viel Spaß", hatte sich ihre Mutter im Netz darüber gefreut.

