Model Lena Gercke (33) plaudert aus dem Nähkästchen! Die blonde Beauty und ihr Freund Dustin Schöne (35) sind im Sommer vergangenen Jahres zum ersten Mal Eltern geworden. Die kleine Tochter Zoe veränderte ihr Leben, dennoch bekommt die TV-Bekanntheit Baby und Karriere offenbar gut unter einen Hut. Sie zeigte sich schon kurz nach der Entbindung wieder bauchfrei im Netz. Jetzt verriet sie, wie viel sie während ihrer Schwangerschaft wirklich zugenommen hatte!

In einer Fragerunde auf Instagram gab die 33-Jährige einen Einblick in ihr Leben mit Baby und enthüllte dabei, dass sie während der Schwangerschaft "unglaubliche 20 Kilo" mehr gewogen hat. Auf die Frage, wie viel Sport sie zurzeit treibe, antwortete sie: "Definitiv zu wenig! Ich versuche gerade wieder eine Regelmäßigkeit reinzubekommen und mindestens ein- bis zweimal pro Woche was zu machen." Um sich selbst weiter zu motivieren, fragte sie die Fans, ob sie in Zukunft Interesse an Live-Work-outs mit ihr hätten.

Außerdem sprach die Moderatorin sehr privat über die Rückbildung nach der Geburt und rief ihre Community dazu auf, aus ihren Fehlern zu lernen. Sie habe nämlich "viel zu früh wieder mit dem Training aufgehört" und müsse nun, neun Monate nach der Geburt, erneut Rückbildungsübungen mit einer Trainerin machen. "Bitte bleibt von Anfang an am Ball! Auch wenn die Übungen nerven", schrieb sie und fügte einen Lachsmiley hinzu.

Anzeige

Instagram / lenagercke Topmodel Lena Gercke

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Anzeige

Getty Images Lena Gercke, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de