Lena Gercke (32) weiß, wie sie ihre Fans begeistern kann! Seit Anfang Juli ist die einstige Germany's next Topmodel-Siegerin Mutter einer kleinen Tochter. Während sie sich mit Updates rund um ihr Baby zurückhält, gewährt sie den Followern zumindest regelmäßig einen Blick auf ihren unglaublichen After-Baby-Body. Bereits vor wenigen Wochen präsentierte sich das Model im Bikini – und auch jetzt zeigt Lena ihrer Community ihren superflachen Bauch.

Auf ihrem Instagram-Profil stellt die 32-Jährige nun ein paar Teile aus ihrer eigenen Modekollektion vor. Auf den Schnappschüssen posiert sie in einem lässigen Zweiteiler und setzt damit ihre schlanke Körpermitte perfekt in Szene. Von überschüssigen Babypfunden fehlt auf den Aufnahmen jede Spur – das erkannten die User neidlos an und likten und kommentierten den Beitrag fleißig.

Langsam wird Lena auf ihrem Social-Media-Profil wieder etwas aktiver, doch auf regelmäßigen Baby-Content werden die Fans wohl verzichten müssen. Die Wahlberlinerin ist bekannt dafür, ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – somit wird es wohl nur hin und wieder mal Fotos mit ihrer kleinen Zoe zu sehen geben.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im August 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe im August 2020

