Können Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (37) endlich wieder Sendezeit ganz nach Belieben nutzen? Jeden Dienstag fordern die beiden Entertainer ihren Arbeitgeber auf ein Neues heraus und kämpfen bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" um 15 Minuten, in denen sie zur Primetime machen können, was sie wollen. In den vergangenen zwei Wochen konnte das Herausforderer-Duo nicht siegen – ändert sich das heute wieder?

Nach einem langen Abend voller Herausforderungen und spannenden Challenges gegen das ProSieben-Team, konnten sich Joko und Klaas vier Vorteile für das alles entscheidende Finale sichern. Das bedeutet: Von den insgesamt zehn Aufgaben, die auf einem 18 Meter langen Laufband durchs Studio wandern und jeweils innerhalb von 60 Sekunden zu lösen sind, müssen die zwei lediglich sechs erfolgreich abschließen. Schaffen sie das? Ja! Joko und Klaas gewinnen das Spiel "Am laufenden Band" und entgehen damit ihrer Strafe, den Instagram-Kanal des Senders 24 Stunden lang zu betreuen.

Ob sie sich auch dieses Mal einem Thema widmen, das ihnen persönlich am Herzen liegt? Vor drei Wochen gewannen die Moderatoren die Show und gingen am darauffolgenden Tag nicht nur mit einer Viertelstunde auf Sendung, sondern "klauten" dem Sender den gesamten Abend bis spät in die Nacht. Joko und Klaas begleiteten den harten Arbeitsalltag einer Pflegekraft eine gesamte Schicht, also etwa acht Stunden lang.

ProSieben / Stefan Gregorowius Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Steven Gätjen bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

