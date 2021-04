18 Monate ist es mittlerweile her, dass Prinz Andrew (61) aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Aufgrund seiner potenziellen Verwicklung in den Epstein-Skandal hatte der Prinz sich auf Geheiß des britischen Königshauses im November 2019 aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Bei der Trauerfeier seines verstorbenen Vaters Prinz Philip (✝99) hatte Andrew nun seinen seither ersten öffentlichen Auftritt. Auf sich aufmerksam machte er dabei unter anderem mit der Wahl seines Gefährts: Andrew verließ die Zeremonie in einem schmucken Bentley.

Über 250.000 Euro soll der in dunklem Grün gehaltene Wagen der britischen Sun zufolge wert sein. Auf dem Rücksitz des Bentley Flying Spur ließ sich Andrew von Schloss Windsor aus zur Royal Lodge chauffieren, die er sich mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (61) teilt. Als der Prinz sich das prunkvolle Stück im September zustellen ließ, hatte es noch in royalem Blau geglänzt. Das Fahrzeug soll in seinem Fuhrpark offenbar einen anderen Bentley ersetzen. Geht man davon aus, dass Andrew sich auch in Zukunft fernab der Öffentlichkeit bewegen wird, so legte er nun einen durchaus imposanten Abgang hin.

Bei dem Gottesdienst in der St George's Chapel war Andrew derjenige, der der Queen (94) am nächsten saß. Insider sollen der Ansicht sein, dass der Prinz sich selbst als "Fels" sehe, an dem die Monarchin Halt findet. So sollen Andrew und Sarah Ferguson seit dem Tod Philips regelmäßige Spaziergänge mit dem Familienoberhaupt und deren Corgis gemacht haben.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew bei der Trauerfeier Prinz Philips

Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz Andrew, Prinz Harry und Prinz Edward in Windsor Castle

Anzeige

Getty Images Timothy Laurence, Peter Phillips und die Prinzen Andrew, Edward und Charles bei Philips Trauerfeier

Anzeige

Denkt ihr, Prinz Andrew wird in Zukunft wieder häufiger in der Öffentlichkeit zu sehen sein? Ja, womöglich lässt das Königshaus Gnade walten. Nein, das bezweifle ich stark. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de