Hier wirkte Willi Herren (✝45) noch so ausgelassen. Erst vor wenigen Stunden machte diese traurige Nachricht die Runde: Der Schauspieler und Entertainer verstarb im Alter von 45 Jahren. Das Management des Promis unter Palmen-Kandidaten bestätigte Willis Tod gegenüber der Presse, was genau passiert ist, ist bislang noch unklar. Nur wenige Tage vor seinem Ableben hatte Willi noch große Pläne und strahlte dabei auf Fotos total happy über beide Ohren.

Der Lindenstraße-Star hatte gerade erst seinen eigenen Food-Truck eröffnet. Am 16. April fand deshalb im kleinen Rahmen ein Event in Frechen statt, auf dem er seinen neuen Laden auf vier Rädern einweihte. Auf Bildern der Veranstaltung zeigt sich Willi so ausgelassen, während er mit seinen Gästen herumalbert und überglücklich in die Kamera grinst. Zu den Anwesenden gehörten unter anderem Die Bachelorette-Boys Tim Stammberger (27) und Serkan Yavuz (28) und Ex-Sommerhaus-Kandidat Chris Broy, die die schmackhaften Reibekuchen des Kölners probieren wollten.

Seine Geschäftsidee war ein voller Erfolg, wie er selbst gegenüber Promiflash bestätigte. Seine zweite sogenannte Rievkooche Bud, die er nur wenige Tage später in Köln eröffnete, war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. "Wir sind restlos leer heute gelaufen, ich bin megastolz. Wenn das jeden Tag so wäre, dann sehe ich ganz positiv in die Zukunft", schwärmte Willi im Interview.

ActionPress Miss Summer, Willi Herren und Chris Broy bei der Eröffnung von Willi Herrens Rievkooche Bud

ActionPress/Hauter,Katrin Willi Herren bei seiner Food-Truck-Eröffnung

ActionPress/Hauter,Katrin Tim Stammberger, Serkan Yavuz, Miss Summer, Willi Herren und Chris Broy in Frechen 2021

