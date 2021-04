Der Tod von Willi Herren (✝45) schockiert Fans, Freunde und Familie zutiefst! Am Dienstagnachmittag war bekannt geworden, dass der beliebte Entertainer mit nur 45 Jahren in seiner Wohnung in Köln gestorben ist. Als Ursache für sein Ableben wurde eine Überdosis angegeben. Zahlreiche Wegbegleiter und Fans meldeten sich bereits voller Trauer zu Wort – so auch Willis Ex-Freundin: Jana Windolph kann den Verlust kaum fassen.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Künstlermanagerin nur kurz nach Bekanntwerden des Todesfalls ein Foto, das sie gemeinsam mit dem Ballermann-Star zeigt. Dazu schrieb die Blondine ganz emotional: "Ich bin fassungslos und ohnmächtig. Es tut mir so unendlich leid. Ich wollte immer nur das Beste für dich!" Abschließend versah Jana den Post mit einem kurzen: "Ruhe in Frieden".

Jana und Willi waren von 2009 bis 2016 liiert gewesen. Die Unternehmerin war damals auch die Managerin des Schauspielers gewesen. "Es ist ein tolles Gefühl, für jemanden zu arbeiten, den man auch liebt", hatte Jana 2014 gegenüber Promiflash von ihrer Beziehung geschwärmt.

Willi Herren, Sänger

Jana Windolph

Jana Windolph und Willi Herren 2016

