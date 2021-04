Bei Ashley Cain (30) gilt das Prinzip Hoffnung. Seine Tochter kämpft seit ihrer Geburt gegen eine aggressive Form von Leukämie, zuletzt gaben ihr die Ärzte nur noch wenige Tage zu leben. Ihre Familie lässt sich jedoch nicht unterkriegen. Insbesondere der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat drückt in den sozialen Medien regelmäßig seine Zuversicht aus – er glaubt: Töchterchen Azaylia wird noch eine ganze Weile weiterleben.

"Aus irgendeinem irrsinnigen Grund glaube ich, dass sie auch nächste Woche noch bei uns sein wird und die Woche darauf und die darauf", schrieb der einstige Fußballprofi in seiner Instagram-Story. Er und seine Partnerin Safiyya Vorajee zählen nicht die Tage, sondern geben alles, aus diesen Tagen alles herauszuholen. So war es Azaylia erstmals möglich, ihre Cousine Anaya kennenzulernen, ohne dass eine Wand aus Glas die beiden Mädchen trennt. "Als sie sich zum ersten Mal berührt haben, hat das wahnsinnig viele Emotionen in mir aufsteigen lassen", schrieb Ashley unter einen Post, der das Kennenlernen der "beiden kleinen Prinzessinnen" zeigt.

Es sei wichtig, den heutigen Tag zu genießen, da der Gestrige bereits vergangen und der Morgige nicht gewährleistet sei, hielt Ashley weiterhin fest. An seine Tochter Azaylia gerichtet fügte er hinzu: "Ein weiterer Tag, Baby...ein weiterer Tag! Komm schon, Champ! Ich liebe dich."

Instagram / mrashleycain Ashley Cain, seine Tochter Azaylia und deren Cousine Anaya

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter Azaylia, April 2021

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Familie im Februar 2021

