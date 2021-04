Endlich geht es los! Für die Grey's Anatomy-Fans in Deutschland dürften die letzten Wochen und Monate nicht gerade einfach gewesen sein: Lange war bereits angekündigt worden, dass Staffel 17 es ordentlich in sich haben soll. Angeblich handelt es sich nämlich um die finale Season des Erfolgsformats. Das ist zwar noch nicht bestätigt – die Rückkehr vieler ehemaliger Charaktere gibt dieser Vermutung aber Nahrung. Weil die Folgen bisher aber nur in den Staaten zu sehen waren, wollten viele Zuschauer jeglichen Spoilern enteilen. Jetzt können sie aufatmen: Die Staffel geht auch hierzulande los.

Heute feiert die 17. Staffel große Deutschlandpremiere. Der Streamingdienst Disney+ stellt die erste Folge der neuen Season online – und zeigt vorab in einem Trailer vielversprechende Szenen: Die Ärzte des Grey Sloan Memorial Hospitals stürzen sich in ihre Arbeit und haben offenbar – wie im echten Leben – mit einer Pandemie zu kämpfen. Nach Disney+ wird auch ProSieben die heiß ersehnten Episoden ausstrahlen. Der Free-TV-Sender startet eine Woche später – also am 28. April.

Ob sich die Fans wirklich auf eine finale Staffel einstellen müssen? Zuletzt wusste es Produzentin Krista Vernoff (49) offenbar selbst noch nicht. "Ich plane eine Staffel und ein Finale, das entweder als Staffelfinale oder als Serienfinale funktionieren könnte", verriet sie gegenüber The Hollywood Reporter. Sie habe sich aber gewünscht, eine offizielle Ansage vom Sender zu bekommen, um Erzählstränge genauer überdenken und womöglich ändern zu können.

ActionPress/Collection Christophel Die Hauptdarsteller der Serie "Grey's Anatomy" am Set der ersten Staffel im Jahr 2005

ABC / Grey's Anatomy Ellen Pompeo in ihrer "Grey's Anatomy"-Rolle Meredith Grey

Getty Images Krista Vernoff, Produzentin

