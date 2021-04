Traurige Nachrichten von Ashley Cains (30) Baby Azaylia! Schon seit ihrer Geburt leidet die Tochter des einstigen Fußballstars und seiner Freundin Safiyya Vorajee an einer besonders aggressiven Form der Leukämie. Den Ärzten zufolge bleiben ihr nur noch wenige Tage mit ihrer Familie. Doch ihre Liebsten gaben bis zuletzt die Hoffnung nicht auf, dass es der Kleinen besser gehen werde. Nun musste Azaylia erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden!

In seiner Instagram-Story erklärte der 30-Jährige jetzt, dass sein Töchterchen erneut in die Klinik gebracht werden musste, weil seine Magensonde nicht richtig funktioniere. "Das bedeutet, dass wir sie nicht über die Sonde ernähren können. Wir können ihr keine Medikamente über die Sonde geben", berichtete der Ex on the Beach-Star. Zudem werde es aufgrund der vielen Tumore im Körper der Kleinen nicht leicht, den Schlauch erneut einzuführen.

Trotz der schlechten Neuigkeiten hält die Familie allerdings weiterhin daran fest, dass es der Kleinen irgendwann besser gehen werde. Wie der 30-Jährige kürzlich offenbarte, glaube er aus irgendeinem Grund, dass Azaylia noch eine ganze Weile weiterleben werde. Er schöpfe weiterhin Hoffnung und richtete sich an seine Tochter: "Es gibt keinen leichten Tag auf dieser Reise, glaub mir. Los geht's, Champ."

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cain und seine Partnerin Safiyya mit ihrer Tochter Azaylia

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter Azaylia im April 2021

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Familie im Februar 2021

