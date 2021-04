Sie hat sich mal wieder an ein gewagtes Make-over gewagt! Cardi B (28) ist nicht nur seit Jahren für ihre ziemlich coole Musik bekannt – nein, die Mutter einer Tochter sorgt auch stets mit ihren verrückten Styles für Aufsehen. Vor allem ihre Haarfarbe und Frisur wechselt die Rapperin beinahe am laufenden Band – ohne Hilfe von Perücken wohl fast unmöglich. Doch nun probierte sie mal etwas ganz Extravagantes aus: Cardi B entschied sich für eine Frisur in unterschiedlichen Blautönen!

Ihren neuen Look präsentierte die 28-Jährige jetzt ganz stolz ihrer Instagram-Community. Total cool posiert die "Bodak Yellow"-Interpretin in einem Insta-Clip und setzt dabei ihre farbenfrohe Mähne besonders gekonnt in Szene. Kein Wunder, dass ihre Fans unter einem aktuellen Netzbeitrag komplett ausrasteten. "Die Haare sind einfach der Hammer!", "Wie schön" oder: "Du bist einfach eine Göttin", kommentierten unter anderem drei Follower.

Doch nicht nur Cardi steht auf den besonderen Look, auch ihre kleine Tochter Kulture Kiari (2) setzt mit ihren Looks schon das eine oder andere Statement. Erst kürzlich war die Musikerin für ihr Mini-Me einkaufen und ließ sich dabei auch nicht lumpen. Insgesamt sieben Designerhandtaschen, Schmuck und Haar-Accessoires hatte Cardi ihrem Töchterchen geshoppt.

Getty Images Cardi B, Musikerin

Instagram / iamcardib Cardi B und Kulture im Juni 2020

Instagram / iamcardib Cardi B, Rapperin

