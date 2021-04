Ende vergangenen Jahres überraschte Elliot Page (34) seine Fans mit einem offenen Geständnis: Der "Umbrella Academy"-Star, dem bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde, fühlt sich als Mann und möchte seinen Körper entsprechend angleichen. Seitdem ist es etwas ruhiger um den Schauspieler geworden – doch jetzt ändert sich das womöglich: Elliot wurde am Wochenende bei einem entspannten Spaziergang gesichtet!

Nach seinem Transgender-Outing und der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Emma Portner erwischten Paparazzi den 34-Jährigen jetzt zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit. Aufnahmen, die Mirror vorliegen, zeigen den Hollywood-Star in einem relaxten Look mit seinem Hund durch die Straßen flanieren. Zu einem gemütlichen Hoodie kombinierte Elliot eine coole Sonnenbrille und eine lässige Jeans. Dass es dem Leinwandhelden ziemlich gut gehen muss, sieht man ihm auf den Aufnahmen trotz Gesichtsmaske und Sonnenbrille an.

Wie befreiend es für Elliot war, mit seinem wahren Ich an die Öffentlichkeit zu gehen, hatte er erst kürzlich gegenüber dem Magazin Time deutlich gemacht. "Ich habe endlich zu schätzen gelernt, ein Transgender zu sein und mir endlich erlaubt, voll und ganz ich selbst zu sein", hatte er im Interview erklärt.

MediaPunch / ActionPress Elliot Page im Dezember 2015

Instagram / elliotpage Elliot Page im Dezember 2020

Getty Images Elliot Page im Dezember 2018 in São Paulo

