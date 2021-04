Jetzt äußert sich auch Henrik Stoltenberg nach der schrecklichen Tragödie. Am vergangenen Dienstag erschütterte eine Nachricht die Fans und Wegbegleiter von Willi Herren (✝45): Der Reality-TV-Star wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Seitdem trauern viele Promis öffentlich um den Verstorbenen – so auch seine Mitstreiter von Promis unter Palmen. Zu diesen gehört auch Henrik, der einen Tag später nun ebenfalls einen Trauerpost absetzt.

Ein Fan wollte auf Instagram wissen, warum sich der Blondschopf zunächst nicht zu Willis plötzlich Tod äußert. "Jeder geht mit seiner Trauer anders um und ich habe mich einfach nicht danach gefühlt, etwas öffentlich dazu zu teilen", antwortet dieser ehrlich. "Es ist schrecklich, dass ein so toller Mann und Familienvater viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Selbstverständlich möchte ich der Familie mein tiefstes Beileid aussprechen", heißt es in seinem Statement weiter.

Neben Henrik meldete sich auch Willis Tochter Alessia Herren (19) heute bei ihren Fans. Ihre Worte rühren ihre Community zu Tränen: "Mein Herz, mein Blut, mein Leben! Du lebst, ich weiß das. Das ist ein Albtraum... Ich will das nicht wahrhaben." Ihr Vater sei für sie immer schon immer ein Vorbild gewesen. "Ich werde Willi Herren in weiblich sein, nur für dich. Ich liebe dich Papa!", schrieb sie weiter.

ActionPress Willi Herren, Sänger

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Kandidat 2020

ActionPress Willi Herren und seine Tochter Alessia

