Alessia Herren (19) steht unter Schock. Am Dienstag machte eine Nachricht rund um Reality-TV-Star Willi Herren (✝45) die Runde, die nicht nur die gesamte deutsche Medienwelt erschütterte, sondern vor allem seine Familie: Der Kölner wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Der Schauspieler hinterlässt seine zwei Kinder Alessia und Stefano Herren – Erstere nahm nun im Netz mit emotionalen Zeilen Abschied.

Zu einem Schwarz-Weiß-Foto ihres Vaters fand die 19-Jährige rührende Worte: "Mein Herz, mein Blut, mein Leben! Du lebst, ich weiß das. Das ist ein Albtraum... Ich will das nicht wahrhaben." Willi sei für sie immer ein Vorbild gewesen und eine Legende. "Ich will diese Legende weiterführen. Ich werde Willi Herren in weiblich sein, nur für dich. Ich liebe dich Papa!", versprach Alessia.

Die Tochter des Lindenstraße-Stars wolle zu Ehren ihres Vaters in der schweren Zeit stark bleiben. "Papa, bitte beschütze mich vor all dem Bösen. Du hast mich immer 'Engel' genannt... Aber jetzt bist du mein Schutzengel", schrieb sie und gab ihrem Vater am Ende ihres offenen Briefs noch besonders liebevolle Worte mit auf den Weg: "Gott beschütze dich. Du kommst ins Paradies, weil du ein guter Mensch bist. Auf ewige Liebe!"

Instagram / williherren Willi Herren mit Tochter Alessia

Instagram / williherren Alessia Herren mit ihrem Vater Willi Herren

