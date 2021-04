Gestern erschütterte die Schocknachricht von Willi Herrens (✝45) Tod die Fans des Partysängers. Wie es nun heißt, sei der Familienvater, der zuletzt noch im Sat.1-Format Promis unter Palmen zu sehen war, am Dienstag in seinem Zuhause verstorben. Neben seiner Frau Jasmin (42), die sich erst kürzlich von ihm trennte, hinterlässt Willi auch seinen Sohn Stefano und die Tochter Alessia (19). Letztere wendet sich nach dem tragischen Verlust ihres Vaters jetzt erstmals an die Öffentlichkeit!

Auf Instagram meldet sich die 19-Jährige nun bei ihren Fans und teilt eine Zusammenstellung von Bildern, die sie und ihren prominenten Papa zeigen. Dieser hatte dieselbe Collage bereits vor zwei Jahren auf seinem Account anlässlich des 17. Geburtstags seiner Tochter geteilt – und fand damals liebevolle Worte für Alessia. Dass das Vater-Tochter-Gespann eine innige Beziehung zueinander hatte, wird auf den Bildern deutlich. Alessia ist darauf nicht nur als Kind, sondern auch als junge Erwachsene zu sehen. Papa Willi, der augenscheinlich immer an ihrer Seite war, scheint sich trotz seines bewegten Lebens über die Jahre äußerlich kaum verändert zu haben.

Nicht nur im Leben seiner Familienmitglieder hinterlässt der Lindenstraße-Star eine Lücke – auch die "Promis unter Palmen"-Teilnehmer, mit denen Willi kurz vor seinem Ableben Zeit verbracht hatte, zeigen sich schockiert und bestürzt vom völlig unerwarteten Tod ihres Mit-Kandidaten. DJane Giulia Siegel (46) und Dragqueen Katy Bähm (27) haben bereits in emotionalen Livestreams ihre große Trauer über Willi Herrens Tod geäußert.

Instagram / williherren Alessia Herren mit ihrem Vater Willi Herren

