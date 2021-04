Obwohl sie den Tod ihres Vaters noch begreifen muss, denkt Alessia Herren (19) auch an die Fans! Am vergangenen Dienstag wurde bekannt gegeben, dass Reality-TV-Star Willi Herren (✝45) leblos in seiner Wohnung in Köln aufgefunden wurde. Der Tod des Entertainers trifft vor allem seine engsten Angehörigen. Im Netz verabschiedete sich Jasmin (42) herzzerreißend von ihrem Noch-Ehemann. Auch seine Tochter Alessia widmete ihrem Papa herzergreifende Worte, woraufhin sie eine riesige Anteilnahme erfuhr: Dafür bedankte sich Alessia jetzt völlig gerührt!

"Ich danke euch allen von Herzen für eure tollen Nachrichten – jedem Einzelnen da draußen!", lauteten die herzlichen Zeilen der 19-Jährigen, die sie in ihrer Instagram-Story veröffentlichte. Die einstige Promi Big Brother-Kandidatin habe offenbar eine Flut an Beileidsbekundung erreicht, die sie sehr rührten. "Bitte verzeiht mir. Ich melde mich die Tage bei euch und werde versuchen, jedem zu antworten", bat Alessia um Verständnis. "Ich brauche Zeit für mich und meinen Papa. Papa, ich liebe dich", erklärte die TV-Bekanntheit.

In einem Instagram-Beitrag brachte Alessia ihre tiefe Trauer um ihren Vater zum Ausdruck. "Das ist ein Albtraum. Ich will das nicht wahrhaben", schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto von Willi. Alessia wollen – ihrem Papa zu Ehren – nun in seine Fußstapfen treten. "Du bist meine Legende! Ich werde diese Legende weiterführen und werde Willi Herren in weiblich sein – nur für dich", kündigte die junge Frau in ihrem Beitrag an.

