Gianna Hammer erhebt schwere Vorwürfe. Die US-Amerikanerin wurde durch ihre Teilnahme bei Are You The One? bekannt. 2017 nahm sie an der fünften Staffel teil. Vier Jahre später spricht die Mutter eines Sohnes nun offen über ihre Zeit in dem Format – und gibt erschreckende Details vom Set preis: Gianna behauptet nämlich, dass ein TV-Kollege gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen hätte.

In einem ausführlichen Interview mit The Daily Beast erklärt Gianna, dass sie vor dem Start der Dreharbeiten begonnen hätte, niedrig dosierte Antidepressiva zu nehmen. Obwohl sie angehalten wurde, die Medikamente nicht mit Alkohol zu mischen, hätte sie nach einer betrunkenen Auseinandersetzung mit einem Kandidaten auf Bitten der Produktion eine Tablette genommen. An den Rest der Nacht könne sie sich nicht mehr erinnern – man hätte ihr im Nachhinein erzählt, dass sie mit einem Teilnehmer im Bett gelandet sei. Die anderen Cast-Mitglieder hätten allerdings gehört, wie sie "Nein" gesagt hätte – und hätten sie aus dem Zimmer gebracht.

Der Sender MTV reagierte auf die Anschuldigungen: "Wir nehmen die Angelegenheit sehr ernst", heißt es in einem Statement. Die Produktion werde Ermittlungen aufnehmen und der Sache auf den Grund gehen. Gleichzeitig seien die Dreharbeiten für die aktuellen Folgen unterbrochen und Giannas Staffel zunächst aus dem Streaming-Angebot genommen worden.

