Olivia Jones (51) ist kein Kind von Traurigkeit – oder etwa doch? Bekannt ist die spitzzüngige Dragqueen jedenfalls bei vielen als schrille und lustige TV-Persönlichkeit. Außerdem betreibt der Star, der mit bürgerlichem Namen Oliver Knöbel heißt, eine Bar auf Hamburgs wohl berüchtigtster Partymeile in St. Pauli. Hinter all dem Glanz und Glamour, der mit dem beruflichen Leben der Travestiekünstlerin einhergeht, verbirgt sich jedoch ein hartes Schicksal. Jetzt spricht Olivia Jones über Zeiten, in denen sie an schweren Depressionen litt!

In ihrer Biografie mit dem Titel Ungeschminkt offenbart Olivia, dass ihr mittlerweile verstorbener Vater ein Betrüger war, der sie und ihre Mutter Evelin in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verließ und später sogar im Gefängnis landete. Eine Entschuldigung blieb er ihr bis zuletzt schuldig. All das löste bei Olivia Depressionen aus. „Das ging so weit, dass ich Selbstmordgedanken hatte, was ich im Nachhinein wirklich erschreckend finde“, enthüllt die Kiezgröße.

Olivia habe sich Hals über Kopf in die Arbeit gestürzt, wie sie schreibt: "Bis mein Körper gesagt hat: Jetzt geht's nicht mehr." In ihrem Buch erklärt Olivia nun ganz offen, wie sie mit ihrer Vergangenheit abschloss, nicht zuletzt, um gegen die Ausgrenzung depressiver Menschen anzugehen. Bild gegenüber sagt sie: „Depression und Burn-out sind immer noch ein Stigma – aber in der Corona-Situation werden Menschen depressiv, die es sonst nie geworden wären." Sie fügt an: "Deswegen fasse ich mir ein Herz und spreche darüber.“

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

