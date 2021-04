Sie hat in den vergangenen Wochen Vollgas gegeben! Wie vor Kurzem bekannt wurde, gehört Jenefer Riili zum diesjährigen Cast von Kampf der Realitystars. Die Produktion fand in Thailand statt – mittlerweile sind die Dreharbeiten jedoch abgeschlossen und die Kandidaten zurück in Deutschland. Kaum ist die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nach ihrer beruflichen Auszeit wieder auf Social Media aktiv, fällt der Community eine Sache sofort auf: Sie ist etwas schmaler geworden!

Jenefer erreichen jetzt immer wieder Fragen, ob und vor allem wie sie abgenommen hat. Während es manchen wohl etwas unangenehm ist, über das Thema zu sprechen, geht die Mutter eines Sohnes gerne darauf ein. "Ich habe mir schon gedacht, dass die Frage kommen wird. Aber ich freue mich ehrlich gesagt darüber, weil das heißt, man sieht, dass ich abgenommen habe", beginnt sie ihre Instagram-Story.

Aktuell zeige die Waage 62 Kilo an – und damit sei sie momentan rundum zufrieden. Das habe vor den Dreharbeiten in Thailand aber noch anders ausgesehen. Und deshalb habe sie vor allem die 16-tätige Quarantäne in Bangkok dazu genutzt, um in Form zu kommen. "Ich wusste, ich gehe in ein Format, in dem man fast nur im Bikini ist. Und ich hatte mich noch nicht so wohlgefühlt in meiner Haut."

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im August 2020

