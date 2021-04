Die tragischen Nachrichten um Willi Herren (✝45) reißen einfach nicht ab! Erst am vergangenen Dienstag war bekannt gegeben worden, dass der Entertainer tot in seiner Wohnung in Köln Mühlheim aufgefunden worden ist. Ein erstes Obduktionsergebnis ergab am Donnerstagvormittag, dass keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung festgestellt wurden. Nun muss Willis Familie einen weiteren Schlag verkraften: In die vier Wände des Ballermannstars wurde eingebrochen!

Der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer bestätigte gegenüber Bild, dass in der Nacht nach Willis Tod von Dienstag auf Mittwoch unerlaubt in sein Zuhause eingedrungen wurde: "In der Nacht vom 20. auf den 21. April 2021 haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu der von der Polizei zuvor verschlossenen und versiegelten Wohnung des Verstorbenen verschafft. Offenbar sind aus der Wohnung mehrere werthaltige Gegenstände abhandengekommen." Noch ist nicht klar, wie der oder die Unbekannten in das Haus gekommen seien. Eigentlich erlangt man in das gesicherte Hochhaus nur mit einer Schlüsselkarte Zutritt oder kann von Bewohnern reingelassen werden.

Bei den entwendeten Gegenständen soll es sich um einen Fernseher, eine Mappe mit mehreren Kreditkarten von Willi und eine wertvolle Armbanduhr handeln. Wie der Staatsanwalt erklärte, seien bereits Ermittlungen wegen Diebstahls und Einbruchs eingeleitet worden. Die Polizei erhofft sich vor allem, mit Hilfe der gestohlenen Kreditkarten die Täter schnell zu ermitteln, da eine Benutzung dieser nachverfolgt werden kann.

SAT.1 Willi Herren, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

ActionPress Willi Herren im Jahr 2019

ActionPress Willi Herren, Sänger

