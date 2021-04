Willi Herrens (✝45) Kinder müssen in Zukunft ohne ihren Papa aufwachsen. Seit Dienstagnachmittag beschäftigt der Tod des Schauspielers und Entertainers die deutsche Medienwelt – er wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Der einstige Kampf der Realitystars-Kandidat hinterlässt nicht nur eine große trauernde Fangemeinde, sondern auch seine beiden Kinder Alessia Herren (19) und Stefano Herren. Die Mutter der beiden Kids ist von Willis Ableben total schockiert.

Seine Ex-Partnerin Mirella Fazzi sprach mit rtl.de über den großen Verlust. "Es ist alles so unreal für mich. Es will nicht in meinen Kopf reingehen, dass unsere gemeinsamen Kinder keinen Vater mehr haben", betonte sie trauernd angesichts der schrecklichen Nachricht. Der Lindenstraße-Star sei einfach viel zu früh aus dem Leben geschieden. Wie tief ihre Bindung zu Willi war, machte sie im Interview deutlich.

"Ich kann es nicht fassen, er war meine erste große Liebe, Vater meiner Kinder, bester Freund ever, bin fassungslos, geschockt, in Trance, wie versteinert, fühle gerade nur Leere." Ihr tue es aber besonders für ihre gemeinsamen Kinder leid, die ihren Vater zu früh verloren hätten.

