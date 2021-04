Ist es zwischen Jana Kramer (37) und Mike Caussin (34) endgültig aus und vorbei? Die Ehe zwischen der Schauspielerin und dem ehemaligen NFL-Star war eine regelrechte Achterbahnfahrt: Bereits 2019 gab der Sportler zu, dass er unter einer Sexsucht leide und seine Partnerin deshalb schon mehrfach betrogen habe. Doch die One Tree Hill-Darstellerin schenkte ihrem Liebsten immer wieder Vertrauen und blieb weiterhin an seiner Seite. Zuletzt wünschte sich das Paar sogar weiteren gemeinsamen Nachwuchs. Jetzt hat sich das Blatt allerdings wieder gewendet: Jana will sich scheiden lassen!

"Es ist an der Zeit. Als ich versuchte, die Realität zu verstehen, die ich nie wieder haben wollte, ist genau dieser Fall nun eingetreten", teilte Jana in einem emotionalen Statement via Instagram mit. Die Musikerin habe nicht nur zutiefst geliebt, sondern auch vergeben und reichlich Arbeit in ihre Ehe gesteckt. "Ich habe alles gegeben, was ich habe und jetzt habe ich nichts mehr zu geben", gab der Countrystar offen, aber durchaus geknickt zu. Einen genauen Vorfall, der letztendlich zur Trennung führte, nannte die 37-Jährige allerdings nicht.

"Ich kann einfach nicht länger kämpfen. Es ist Zeit, zu heilen", schrieb Jana weiter. Wie Us Weekly bestätigte, soll die Zweifach-Mama die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Mike bereits eingereicht haben. Damit zieht die Schönheit nach mehreren On-Off-Phasen unter ihr Jawort aus dem Jahr 2015 endgültig einen Schlussstrich.

Instagram / kramergirl Jana Kramer, März 2021

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer

Instagram / kramergirl Mike Caussin und Jana Kramer mit ihren Kindern

