Hat Katie Price (42) schon jetzt keine Lust mehr auf ihren Verlobungsring? Das Model hat gerade erst bekannt gegeben, dass es sich zum achten Mal verlobt hat. Ihr Freund Carl Woods hat ihr endlich die Frage aller Fragen gestellt – darauf hatte die fünffache Mutter schon seit Monaten gewartet. Natürlich durfte bei seinem Antrag auch ein großer Diamantring nicht fehlen. Als Katie nun, gerade mal einen Tag nach der Verlobungsverkündung, fotografiert wurde, war von dem Ring aber nichts zu sehen.

Auf diesem Social-Media-Pic hat die 42-Jährige am Mittwoch ihren Verlobungsring noch ganz stolz in die Kamera gehalten. Im Alltag verzichtet der Realitystar aber offenbar auf den XXL-Klunker. Auf diesen Paparazzifotos, die The Sun vorliegen, sieht man, wie Katie und Carl in bequemer Sportkleidung Hand in Hand durch London laufen. Katies neues Schmuckstück ist dabei nirgendwo zu entdecken.

Die Verlobungsnews hatte die Unternehmerin exklusiv an ein britisches Magazin verkauft. Angeblich bekam sie dafür eine fünfstellige Summe. "Katie ist total verknallt in Carl und freut sich darauf, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu wagen. Aber, ganz die Geschäftsfrau, wusste sie auch, dass das eine Möglichkeit für leicht verdientes Geld ist", verriet ein Insider.

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price, November 2020

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

