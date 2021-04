Henrik Stoltenberg plaudert ein intimes Detail aus! Der TV-Casanova mischte vergangenes Jahr das beliebte Reality-TV-Format Love Island mächtig auf. Der Hottie ließ es sich nämlich nicht nehmen, vor laufenden Kameras ein kleines Schäferstündchen mit Islanderin Aurelia Lamprecht zu genießen. Deswegen scheint es für Henrik offenbar gar kein Problem zu sein, auch im Netz offen über Sex zu sprechen: Jetzt verriet er seinen Fans, wann er seine Unschuld verloren hat!

In einem Instagram-Q&A interessierten sich neugierige User für einen ganz besonderen Tag in Henriks Leben: den Verlust seiner Jungfräulichkeit. Prompt antwortete Henrik: "An meinem 15. Geburtstag". An seinem Ehrentag erwartete den Freund von Paulina Ljubas (24) also offenbar ein ganz besonders pikantes Geschenk.

Auch Henriks Flamme Paulina nimmt im Netz offenbar kein Blatt vor den Mund, wenn es um die schönste Nebensache der Welt geht. Während ihr Liebster in Thailand in Dreharbeiten zu Promis unter Palmen eingebunden war, musste das Paar ganze fünf Wochen lang auf Sex verzichten. "Tag 187 ohne Sex: Ich verliere das Gehör in meinem linken Auge", witzelte die Influencerin auf Instagram über ihr unfreiwilliges Zölibat.

SAT.1 Henrik Stoltenberg, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

Instagram / paulina_ljubas Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas im Januar 2021 in Frankreich

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

