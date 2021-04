Bei 5 Senses for Love ging es am Mittwoch ganz schön zur Sache! Zunächst führten Yma Louisa und Marvin Osei ein klärendes Gespräch, weil die Erotik-Darstellerin an den ernsten Absichten des Studenten zweifelte. Anschließend haben sich die beiden ausgiebig versöhnt – mit Trockensex. Yma legte sich auf Marvins Schoß so engagiert ins Zeug, dass der sogar seine Hose aufmachen musste. Die Zuschauer, die Zeugen der Fummelei wurden, hätten sich diesen Anblick lieber erspart.

Auf Twitter sorgte das Beinahe-Schäferstündchen für eine Flut schockierter Kommentare. "Unglaublich. Die beiden haben null Niveau. Ich würde mich echt schämen" oder "So richtig billig... Wie kann man sich im TV so geben?", lästerten die User. Andere hingegen schien die Erotik-Offensive nicht zu stören. Sie schwärmten in den höchsten Tönen von dem OnlyFans-Girl und seiner – nun ja – offenen Art. "Ich finde Yma sympathisch und ehrlich. Sie lebt eben auch kein 'normales' Leben und sie wollte Marvin zeigen, wie gut sie drauf ist."

Die Promiflash-Leser konnten Ymas Ritt auf dem Schritt des ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten allerdings nicht viel abgewinnen. In einer Umfrage gaben 85,1 Prozent der 2.956 Teilnehmer (Stand: 22. April, 17:15 Uhr) an, dass ihnen das zu viel war. Lediglich 14,9 Prozent fanden die Einlage ziemlich heiß.

