Henrik Stoltenberg kann sich sein Leben ohne Paulina Ljubas (24) nicht mehr vorstellen. Seit einigen Monaten sind der Promis unter Palmen-Kandidat und die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ein Paar. Promiflash traf die beiden bei Willi Herrens (✝45) Food-Truck-Eröffnung in Köln, und da verriet der Blondschopf, wie happy er mit seiner Freundin ist: "Das zwischen uns ist was richtig Ernstes und ich bin wirklich das erste Mal verliebt." Die Turteltauben wohnen seit Kurzem zusammen und dabei scheint Henrik ganz neue Seiten an sich zu entdecken – er werde langsam zu einem richtigen Hausmann, wie Paulina stolz schwärmte.

