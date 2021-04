Paris Hilton (40) geizt mal wieder nicht mit ihren Reizen! Das weltbekannte It-Girl feierte dieses Jahr ihren 40. Geburtstag und beweist ihren Fans immer noch, dass sie eine absolute Fashion-Ikone ist. Stets präsentiert sie sich im Netz in knallbunten, knappen Outfits und immer darf eine jede Menge Glitzer nicht fehlen. Jetzt warf sich Paris für einen besonderen Anlass ganz besonders in Schale: Sie trug ein fesches, rosa Kleid zu einer Datenight mit ihrem Verlobten!

In ihrem pinkfarbenen Dress zog die Hotelerbin alle Blicke auf sich: Das bodenlange, luftige Kleid schmiegte sich perfekt an Paris' Körper und verlieh ihr eine wunderschöne Silhouette. Doch der absolute Blickfang war das Dekolleté der Designerin. Der große Ausschnitt ließ tief blicken. Das Model rundete den zauberhaften Look mit einem auffälligen Collier ab.

Mit ihrem Prinzessinnen-Outfit stellte Paris ihren Verlobten Carter Reum etwas in den Schatten. Ganz in schwarz gekleidet, überließ der Autor seiner Liebsten aber gerne das Rampenlicht. Doch der Grund, dass seine Herzensdame neben im so erstrahlt, ist offenbar Carter selbst. "Bei ihm fühle ich mich immer wie eine Prinzessin!" schwärmte Paris von Carter auf Instagram. Wie gefällt euch Paris' Look? Stimmt unten ab!

Anzeige

MEGA Paris Hilton, It-Girl

Anzeige

MEGA Paris Hilton und Carter Reum in Los Angeles

Anzeige

Instagram / parishilton Carter Reum und Paris Hilton im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de