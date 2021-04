Karolina Kurkova (37) gibt ein sexy Babybauch-Update! Das Model erwartet gemeinsam mit seinem Mann Archie Drury schon Nachwuchs Nummer drei und genießt die Schwangerschaft offenbar in vollen Zügen. Immer wieder teilt die Wahlamerikanerin Bilder, auf denen sie ihren Babybauch – meist eher leicht bekleidet – in Szene setzt. Das ist auch bei ihrem neusten Schnappschuss nicht anders: Jetzt präsentierte Karolina ihre Kugel in einem bunten Badeanzug.

Auf Instagram postete die gebürtige Tschechin ein Bild, auf dem sie in einem mehrfarbig gemusterten Schwimm-Einteiler posiert. Sie lehnt sich leicht nach hinten, sodass ihr Babybauch dadurch noch mehr zur Geltung kommt – dabei ist dieser ohnehin schon riesengroß: Karolina ist mittlerweile schon in der 38. Woche. Die Geburt steht also kurz bevor.

Dass die 37-Jährige ihre Community mit so vielen Babybauch-Fotos versorgt, dürfte für viele Fans ungewohnt sein – immerhin hat sie dies während ihrer ersten beiden Schwangerschaften nicht getan. Sie mochte solche Bilder von sich früher einfach nicht. "Ich wollte schon immer dokumentieren, wie mein Körper zu diesem Zeitpunkt war, aber bei den ersten beiden Schwangerschaften habe ich mich nie wohlgefühlt", schrieb sie in einem Essay, der vor wenigen Monaten in der US-amerikanischen Glamour erschienen ist.

Getty Images Karolina Kurkova und Archie Drury in New York, 2019

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova, Model

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova im Februar 2021

