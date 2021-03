Was für eine sexy Mama! Das Topmodel Karolina Kurkova (37) erwartet momentan das dritte Kind. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Archie Drury hat sie bereits zwei Söhne: Tobin Jack und Noah Lee. Nun freuen sich die Turteltauben auf ihr erstes Mädchen und verrieten auch schon den Namen der Kleinen – Luna Grace wird ihr Töchterchen heißen. Den sogenannten Baby-Glow sieht man der Schwangeren auf ihren neuesten Bildern im Netz definitiv an: In einem grellgelben Bikini präsentierte Karolina nun erneut ihren runden Babybauch!

Via Instagram veröffentlichte die 37-Jährige eine ganze Bilderreihe von ihrem offenbar sehr entspannten Tag, den sie in der Sonne genossen hatte. Dabei posierte Karolina ganz lässig vor einer traumhaften Kulisse und lehnte sich cool an die Steinbrüstung des Balkons. Auch ihre Babykugel setzte sie gekonnt in Szene und machte auf einem weiteren Foto einen Kussmund. "Spaß in der Sonne... nur wir beide", betitelte sie die Pics und verdeutlichte damit ihr Mamaglück einmal mehr.

Immer wieder lässt Karolina ihre Follower auf Social Media an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Zuletzt postete sie ein sehr freizügiges Spiegelselfie und zeigte damit nicht nur ihre deutliche Wölbung – sondern auch, dass sie schwanger mindestens genauso sexy ist wie auf den großen Laufstegen der Welt.

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova, Model

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen im Juni 2020 in Miami

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova, Model

