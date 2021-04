Ashley Cains (30) Tochter Azaylia geht es immer schlechter. Das acht Monate alte Kind ist seit seiner Geburt an einer sehr aggressiven Form von Leukämie erkrankt. Für den einstigen Ex on the Beach-Kandidaten und seine Partnerin Safiyya Vorajee hatten die Ärzte daher eine erschütternde Prognose: Ihr Nachwuchs wird sterben. Seitdem kämpft die Kleine gegen zunehmend schlimmere Begleitsymptome der Krankheit – und hat nun zudem einen Anfall erlitten.

Die Eltern mussten vor wenigen Tagen in die Klinik, da die Magensonde ihres Kindes kaputt war – direkt nach der Behandlung erleben sie dann einen erneuten Rückschlag: "Als wir zurück zum Auto gingen, ist [Azaylias, Anm.d.Red.] Temperatur angestiegen und sie hatte eine Art Anfall, sodass ihre Augen nach hinten gerollt sind", erklärt Ashley seinen Followern in einer Instagram-Story. "Sie hat geglüht. Sie hat nicht geatmet. Sie musste direkt an das Sauerstoffgerät angeschlossen werden." Zu Hause hätte sie einen zweiten Anfall bekommen, woraufhin das Paar von einem Krankenpfleger bis spät in die Nacht unterstützt worden sei.

In diesem Zusammenhang spricht Ashley offen mit seinen Fans über diese furchtbare Zeit, die er und seine Freundin gerade durchmachen. "Es gibt viel, das du auf diesem Weg nicht siehst – und viel, was du lieber nicht sehen willst." 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche – sie könnten Azaylias tödlicher Krankheit keinen Moment entkommen. Doch seine Tochter am Ende lächeln zu sehen, sei die harte Arbeit immer wert.

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Familie im Februar 2021

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter Azaylia

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cains Tochter Azaylia

