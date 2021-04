Ein ungewohnter Gast auf Irina Shayks (35) Social-Media-Profil! Im Netz teilt das Model regelmäßig Fotos von sich. Privat zeigt die Russin sich dabei aber nur selten. Da überrascht es nicht, dass auch ihre Tochter Lea De Seine nicht in ihren Postings zu sehen ist – eigentlich. Auf einem neuen Bild zeigte Irina nun aber, wie perfekt sich ein Shooting mit ihrer Mutterrolle vereinbaren lässt – geschossen wurde das Foto offenbar von Bradley Cooper (46).

Irina und der "A Star Is Born"-Darsteller sind zwar nicht mehr zusammen, für ihre Tochter bilden die beiden aber immer noch ein Dreamteam. So hatte die 35-Jährige bei einem Shooting nun nicht nur ihr Kind, sondern auch ihren Ex mit im Schlepptau. Auf einem Instagram-Foto posiert die dunkelhaarige Beauty am Set und hält dabei Leas Hand, die gerade dabei ist, mit einem Dreirad durch die Kulissen zu sausen. "Das Foto hat Daddy geschossen", teilte Irina mit.

Ihre Follower können sich gar nicht entscheiden, worüber sie sich mehr freuen sollen – über den seltenen Schnappschuss von der Vierjährigen oder darüber, dass Bradley das Pic gemacht hat. "Bedeutet das, dass ihr wieder zusammen seid?", fragte sich beispielsweise ein User.

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper bei den Golden Globe Awards 2019

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk im Januar 2019 in New York

