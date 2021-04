Das Posieren haben die beiden auf jeden Fall drauf! Seit einigen Monaten sind Maddy Nigmatulin (25) und ihr Freund Marvin Conen (22) ein Paar. Während die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ihre frühere Beziehung zu Marc Eggers (34) aus der Öffentlichkeit heraushielt, lässt sie ihre Community an ihrer neuen Liebe teilhaben. Hin und wieder veröffentlicht sie gemeinsame Schnappschüsse – doch so cool wie die aktuellen Pärchenbilder waren wohl noch keine.

Auf ihrer Instagram-Seite postet Maddy nun Fotos, auf denen sie lässig mit ihrem Partner die Straßenseite wechselt. Sowohl sie als auch Marvin tragen schwarze Klamotten und auffällge Sonnenbrillen. Die Follower lieben den Beitrag und den Syle des Paares und liken den Post innerhalb weniger Stunden über 55.000 Mal. Natürlich trudeln in den Kommentaren auch gleich zahlreiche Komplimente ein – nur Ex-Bachelor-Kandidatin Liz Kaeber (28) hat es offenbar etwas die Sprache verschlagen. "Wow, wow, wow", hält sie fest und Paulina Ljubas (24) schreibt: "Ich fühl's so."

In einem Q&A in ihrer Story geht Maddy zudem auf ein paar Fragen ihrer Fans ein – und schwärmt in den höchsten Tönen von Marvin. "Es gibt Millionen Sachen, die ich an ihm so sehr schätze. Er ist einfach ein so guter Mensch. Warmherzig, liebevoll, gelassen und lustig. Ich habe mich noch nie so wohlgefühlt bei jemanden", verrät die 25-Jährige den Usern.

Instagram / maddynigmatullin Marvin Conen und Maddy Nigmatullin

Instagram / maddynigmatullin Marvin Conen und Maddy Nigmatullin

Instagram / maddynigmatullin Marvin Conen und Maddy Nigmatullin

