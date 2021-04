Bei ihr kann es jeden Moment so weit sein! Im Herbst des vergangenen Jahres verkündete Steph Claire Smith (27) ihren Fans eine freudige Nachricht: Sie und ihr Ehemann Josh Miller sind in freudiger Erwartung ihres ersten Kindes. Seitdem nimmt die australische Influencerin ihre Community regelmäßig in ihren Schwangerschaftsalltag mit – so auch jetzt: Wenige Tage vor der Geburt ihre Babys tanzt Steph hochschwanger und ziemlich ausgelassen durch den Raum!

Von diesem coolen Moment teilt die Blondine nun ein kurzes Video auf ihrem Instagram-Account. Total lässig in ein Crop-Top und eine Leggings gekleidet, schwingt die 27-Jährige in dem Clip ihre Hüften. "39. Woche und vier Tage", schreibt sie zu der Kurzaufnahme. Ganz offensichtlich kann Steph es langsam, aber sicher nicht mehr erwarten, Mutter zu sein. Bekanntlich soll das Tanzen ja die Geburt in Gang bringen...

Dass sich Steph schon tierisch auf ihren Nachwuchs freut, machte sie auch vor wenigen Tagen noch einmal deutlich. Zu einem Bild mit ihrem großen Babybauch schrieb die werdende Mama ganz aufgeregt: "Ich bin jetzt bereit für dich, kleiner Mann!" Habt ihr Stephs Schwangerschaft im Netz verfolgt? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith, Netzstar

Anzeige

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith im April 2021

Anzeige

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de