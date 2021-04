Ist das wirklich Selena Gomez (28)? Bereits in jungen Jahren erlangte die Schauspielerin mit ihrer Hauptrolle in der Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" große Bekanntheit. Schon damals verkörperte die US-Amerikanerin einen Teenager mit dunkler Wallemähne. Auch in den darauffolgenden Jahren trat die Künstlerin bei Auftritten stets mit dunkler Haartracht ins Rampenlicht – doch damit scheint jetzt vorerst Schluss zu sein: Selena Gomez überrascht mit einem neuen Look!

Via Instagram teilte Sel auf dem Account ihrer eigenen Kosmetikmarke "Rare Beauty" nun eine Aufnahme ihrer neuen Frisur: Mit einem platinblond gefärbten Köpfchen blickt die Sängerin verführerisch in die Kamera ihres Handys. "Neues Aussehen. Jetzt muss ich mir auch neue 'Rare Beauty'-Lippenstifte und Blush-Farben besorgen", schrieb die 28-Jährige zu dem noch ungewohnten Anblick.

Ihre Fans sind von Selenas optischer Veränderung völlig aus dem Häuschen. "Oh mein Gott, sie sieht so verdammt gut aus!" oder: "Die blonde Selena ist zurück – ich liebe es!", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare. Und tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass sich die "Wolves"-Interpretin für eine derartige Aufhellung entschied: Im November 2017 trug Sel bereits blondes Haar.

Getty Images Selena Gomez, Februar 2020 in Los Angeles

Instagram / selenagomez Selena Gomez, 2019

Getty Images Selena Gomez bei Billboard Women In Music 2017

