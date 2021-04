Christina Dimitriou (29) und Aleksandar Petrovic (30) lassen den Anfang ihrer Lovestory Revue passieren. Seit Ex on the Beach sind sie unzertrennlich und überglücklich miteinander. Dabei steckten sie damals frisch in der Kennenlernphase, als Christina für die Dreharbeiten nach Griechenland flog. Aleks hatte gar nicht geplant, auch in die Show zu gehen, bis er seine Liebste dann immer mehr vermisste. Im Promiflash-Interview verriet er, dass er damals ihren Manager angerufen und ihm erklärt habe: "Ich will keine Gage, ich zahle den Flug selber. Und er so: 'Ja, du willst doch Sendezeit.' Ich so: 'Nee, ich will auch keine Sendezeit. Gib mir den letzten Tag. Ich will mit ihr Hand in Hand rausgehen, damit sie sieht: Ich denke an sie.'"

