Yeliz Koc (27) beim Schwangerschaftsplausch! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist in freudiger Erwartung. Viele Einblicke konnte sie ihren Followern in ihre Schwangerschaft bisher jedoch nicht gewähren. Yeliz leidet an Hyperemesis gravidarum, also übermäßigem Erbrechen bei Schwangeren. Bei einem Q&A ging die Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (29) nun aber auf einige Fragen rund um ihre Schwangerschaft ein. Dabei verriet Yeliz auch, dass sie sich aktuell am Ende des vierten Monats befindet.

"Ich bin in ein paar Tagen im fünften Monat", verriet das Reality-TV-Sternchen in seiner Instagram-Story. Dass Geschlecht ihres Kindes kennen die werdenden Eltern noch nicht. "Nächsten Monat wissen wir mehr #cantwait", fügte die ungeduldige 27-Jährige hinzu. Den umstrittenen Harmony-Test, bei dem Chromosomenanomalien festgestellt werden können, habe Yeliz nicht durchführen lassen.

Für die Influencerin ist nun also bald Halbzeit. Mittlerweile macht Yeliz sich deshalb immer mehr Gedanken über die Geburt. Angst vor Schmerzen hat sie jedoch nicht. "Es wird eine Erleichterung für mich sein. Das versteht nur einer mit Hyperemesis", erklärte sie und ergänzte dies mit einem lachenden Emoji.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de