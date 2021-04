Dass einem das Leben manchmal einen Strich durch die Rechnung macht, weiß Mimi Gwozdz am besten. Die Sekretärin wollte in der diesjährigen Bachelor-Staffel die große Liebe finden – jedoch vergeblich. Im Finale entschied sich der Rosenkavalier Niko Griesert (30) zwar für sie, doch aus den beiden wurde nie ein Paar. Stattdessen ist er inzwischen mit der Zweitplatzierten Michèle zusammen. Während die beiden ihr Liebesglück genießen, ist Mimi tieftraurig: Eigentlich wollte sie sich einen Hund zulegen, doch nun sprang der Verkäufer einfach ab!

"Ich bin richtig enttäuscht und sauer", gestand die 27-Jährige nun den Tränen nahe in ihrer Instagram-Story. Seitdem sie alleine nach Köln gezogen war, sehnte sie sich nach einem flauschigen Familienmitglied und hatte auch eigentlich schon einen kleinen Vierbeiner in Aussicht – die Hündin Lotta. In den letzten Tagen verbrachte sie einige Zeit mit der Kleinen. "Es hat wirklich alles gepasst [...] und ich hätte mich auch gerne für sie entschieden", erklärte Mimi. Doch leider kam alles anders und der Verkäufer entschied sich kurzerhand gegen die gebürtige Pfungstädterin.

Nach der unerfreulichen Nachricht wollte die 27-Jährige nun erst einmal Ablenkung: Die Situation sei für sie wirklich sehr emotional gewesen. Deswegen wolle sie den restlichen Tag nutzen, um die Dinge zu erledigen, die sie in den vergangenen Wochen aufgeschoben hatte: Sie wolle unter anderem erste Bilder in ihrer neuen Wohnung aufhängen.

