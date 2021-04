Nähern sich Bradley Cooper (46) und Irina Shayk (35) wieder an? Der Hollywoodstar und das Model hatten sich im Sommer vor zwei Jahren getrennt, bleiben aber durch ihre gemeinsame Tochter Lea auch nach dem Liebes-Aus miteinander verbunden. Das ist vermutlich auch der Grund, warum man die Stars immer mal wieder zusammen in der Öffentlichkeit sieht. Doch könnten die beiden auch über das Co-Parenting hinaus wieder zusammenfinden? Zumindest gehen viele Fans jetzt davon aus...

Anlass für die Spekulationen ist ein Foto, das Irina vor wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Account gepostet hat. Zwar ist die Laufstegschönheit in ihrem stylishen Outfit ein echter Hingucker und auch ihre Tochter am Rande des Bildes sorgt für einen süßen Moment – doch all das rückt in den Hintergrund. Ihre Follower haben nur Augen für den Fotocredit, den sie mit "von Papa" notiert. "Moment mal, heißt das, ihr seid wieder zusammen?", beginnen daraufhin sogleich die Mutmaßungen in der Kommentarspalte.

Bleibt natürlich die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für ein derartiges Liebescomeback tatsächlich ist. Schließlich sehen sich die Promis durch ihre Tochter eh regelmäßig. Sie hatten sich nach ihrer Trennung zu einem geteilten Sorgerecht entschlossen – und das soll laut einem Insider von Hollywood Life auch ziemlich gut funktionieren: "Keiner ist egoistisch, er stellt die Bedürfnisse seiner Tochter an erster Stelle und Irina tut glücklicherweise dasselbe."

Instagram / irinashayk Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea, April 2021

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper im Januar 2019 in Beverly Hills

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk im Januar 2019 in New York

