Mandy Moore (37) will nach der Geburt wieder voll durchstarten! Ende Februar wurden die This Is Us-Darstellerin und ihr Mann Taylor Goldsmith erstmals Eltern: Ihr Sohn August Harrison erblickte das Licht der Welt. Seitdem lässt die frischgebackene Mutter auch ihre Community im Netz an dem jungen Familienglück teilhaben. Nach der Entbindung will die Sängerin sich jetzt auch endlich wieder sportlich betätigen: Mandy darf erstmals wieder trainieren!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 37-Jährige jetzt ganz stolz, dass sie von ihrem Arzt endlich die Erlaubnis bekommen habe, wieder mit dem Sport anzufangen. "Endlich grünes Licht, um langsam wieder mit dem Training zu beginnen", freute sie sich. Zu diesem Anlass präsentiert sie ihrer Community auch gleich ihre neuen Fitnessklamotten. "Mama trainiert, um wieder einen Berg besteigen zu können, also lasst es uns tun", berichtete sie total motiviert von ihren Zielen.

Tatsächlich ist die "When I Wasn't Watching"-Interpretin schon seit Jahren eine begeisterte Wanderin. Sie hat bereits den Kilimandscharo erklommen und sogar das Basislager des Mount Everests erreicht. "Das hat meine Liebe zum Draußensein gefestigt und mir gezeigt, dass ich etwas in Angriff nehmen kann, das unmöglich schien", erklärte sie 2019 gegenüber People.

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihr Söhnchen August Harrison, März 2021

Instagram / mandymooremm Mandy Moore im April 2021

Instagram / taylordawesgoldsmith Mandy Moore (r.) mit ihrem Sohn August Harrison

