Mandy Moore (36) gibt einen intimen Einblick in die Geburt ihres Sohnes. Ende Februar kam das erste Baby der Schauspielerin und ihres Mannes Taylor Goldsmith auf die Welt. Die frischgebackenen Eltern gaben ihrem Nachwuchs den Namen August Harrison. Seitdem dreht sich auf den Social-Media-Kanälen der Neu-Mama alles um ihren kleinen Sohnemann. Jetzt teilte der Serienstar im Netz ein Foto, das einen unvergesslichen Moment zeigt: Mandy hält ihr Kind erstmals nach der Geburt in den Armen!

Auf Instagram teilte Mandy den emotionalen Schwarz-Weiß-Schnappschuss. Auf dem Bild ist die Mutter zu sehen, wie sie mit geschlossenen Augen ihr weinendes Baby sanft berührt. Mit großer Dankbarkeit für ihren Körper verarbeite sie immer noch Augusts Geburt, lauteten die rührenden Zeilen der 36-Jährigen unter dem Foto. "Ich bin so dankbar für all meine Helfer und die Reise, die unser süßer Junge auf sich nahm, um uns zu treffen", zeigte sich der This is us-Star weiterhin emotional.

Kürzlich verriet Mandy auf Instagram auch, warum sie und ihr Partner ihrem Sohn den Namen August gaben: "Es war im letzten August, als Taylor und ich herausfanden, dass wir einen Jungen bekommen werden – das ist auch der Monat, in dem Taylor geboren ist. Wir haben den Namen schon immer geliebt", verriet die Rebecca-Pearson-Darstellerin den Grund ihrer Namenswahl.

Instagram / mandymooremm Mandy Moores Baby August Harrison, März 2021

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und Taylor Goldsmith

Instagram / mandymooremm August Harrison Goldsmith, Sohn von Mandy Moore

