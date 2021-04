Cindy Crawford (55) muss einen schweren Verlust verkraften: Das Supermodel hat seine geliebte Großmutter verloren! Die US-Amerikanerin nimmt ihre Fans gerne in ihren Alltag mit – und präsentiert im Netz immer wieder Ausschnitte aus ihrem Privatleben. In den vergangenen Jahren waren das aber immer stets positive Anlässe, wie ihr 22. Hochzeitsjubiläum vergangenen Mai oder die Geburtstage ihrer Kinder. Jetzt teilte Cindy ihren Followern eine traurige Nachricht mit: Ihre Oma Ramona ist gestorben!

Mit einem rührenden Instagram-Post nahm die 55-Jährige Abschied von der Mutter ihrer Mutter, die am Sonntag gestorben ist. Unter einem gemeinsamen Foto mit Ramona erinnerte sich Cindy: "Sie hatte ein langes und erfülltes Leben. Sie machte die besten gegrillten Käsesandwiches und hatte immer unsere Lieblingsschokokekse in einer Kaffeedose im Kühlschrank. Sie war eine wundervolle Tochter, Ehefrau, Mutter, Großmutter und Urgroßmutter." Wie alt Ramona geworden und was die Todesursache gewesen ist, ließ die Schauspielerin offen. "Du wirst geliebt und vermisst", schloss Cindy den Trauerpost ab.

In den Kommentaren bekundete viele von Cindys Promikollegen ihr Beileid, darunter auch Filmstar Reese Witherspoon (45): "Was für eine unglaubliche Frau! Ich schicke euch viele Umarmungen", schrieb die "Walk the Line"-Darstellerin unter den Beitrag. Auch Cindys Kids zollten ihrer Urgroßmutter Tribut. Presley Gerber (21) teilte in seiner Instagram-Story den Post seiner Mum und textete dazu: "Tschüss Mona, bis wir uns wiedersehen. Ich hoffe, du hast eine gute Reise!"

