Yasin Mohamed hat Großes vor! Der Muskelmann zog bei Temptation Island inzwischen den Groll seiner Freundin Alicia Costa Pinhero auf sich: Anstatt ihr zu zeigen, dass er sich unter Kontrolle hat, ließ der Beau sich mit den Single-Ladys regelrecht vollaufen. Bislang kam er keiner der Verführerinnen auf sexueller Ebene näher – nun schmiedete Yasin allerdings fleißig erotische Pläne: Er plant einen Dreier mit seiner Freundin und Krissi Dudás!

Während eines feuchtfröhlichen Abends kam es zwischen Yasin und Krissi zu einem etwas intimeren Gespräch. Dabei offenbarte der 29-Jährige, dass er bereits eine sinnliche Erfahrung zu dritt gemacht habe – und seine Partnerin sei da auch nicht ganz abgeneigt. Dann kam dem Tattoo-Liebhaber die zündende Idee: "Du könntest zum Beispiel mit Alicia was machen, ich würde sagen: 'Geil'." Der Münchener schien sich das Treffen in seiner Vorstellung schon ganz genau ausgemalt zu haben: "Dann flippen wir alle aus, jeder f***t mit jedem, das wird so richtig krank. Boah, das wäre so geil."

Auch die schöne Verführerin schien von der Idee ganz angetan zu sein und schlug dem vergebenen Partylöwen direkt einen Dreier mit seiner Freundin vor. Yasin reagierte auf diesen Vorschlag mit großer Begeisterung: "Ja, bitte!"

RTLZWEI Krissi Dudás und Yasin Mohamed

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed und Alicia Costa Pinhero

Instagram / krissiput Krissi Dudás, "Temptation Island"-Verführerin

