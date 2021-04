Auf dieses Bild haben die Fans von Katharine McPhee (37) schon sehnsüchtig gewartet! Im Februar wurden die Schauspielerin und ihr Mann David Foster (71) zum ersten Mal Eltern eines gemeinsamen Kindes – und haben den kleinen Mann Rennie genannt. Bis auf den Namen und das Geschlecht des Babys ließen die Stars ihre Community erst mal nicht weiter an ihrem privaten Glück teilhaben. Doch jetzt veröffentlichte Katharine das erste Foto, auf dem man einen ganz guten Blick auf Rennie bekommt!

Via Instagram teilte die 37-Jährige am Wochenende diesen knuffigen Schnappschuss: Die stolze Mama trägt ihren Sohn locker auf dem Arm und drückt ihm einen Schmatzer auf den Kopf. Rennies Gesicht ist zwar von der Kamera abgewandt, dafür bekommen die Fans aber immerhin den Rest von ihm zu sehen. Und der steckt in einem süßen Strampler mit Dinosaurier-Print – Köpfchen und Füßchen inklusive.

Auf einem weiteren Foto trägt Katharine ihren Sohnemann in einer Trage vor der Brust. Hier wird Rennies Gesicht von einer Basecap verdeckt, auf der der ironische Spruch "Ich wohne immer noch bei meinen Eltern" steht. Wie findet ihr die Bilder? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Getty Images Katharine McPhee auf einem Event in L.A. im Oktober 2019

Getty Images Katharine McPhee im Februar 2020 in Beverly Hills

Instagram / katharinefoster Katharine McPhee mit ihrem Sohn Rennie

