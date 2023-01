"Nicht besonders eilig": Katharine McPhee über weiteres Baby

Wie steht es um die Familienplanung von Katharine McPhee (38) und David Foster (73)? Der Musiker ist bereits stolzer Vater von fünf Kindern, die aus früheren Beziehungen stammen. Anfang 2021 machten dann freudige News die Runde: David und seine Frau durften ihren kleinen Sohn Rennie auf der Welt begrüßen. Ist damit die Familienplanung für ihn und die Sängerin abgeschlossen? Das verriet Katharine jetzt!

Während ihres Auftritts in der "Jennifer Hudson Show" plauderte die 38-Jährige über die Möglichkeit, ein weiteres Kind mit ihrem Mann zu bekommen: "Ich würde gerne noch ein Baby haben, aber wir werden sehen", verriet Katharine, während das Publikum im Studio jubelte. "Wir haben es nicht besonders eilig, aber ich hoffe es. Ich liebe es, Mutter zu sein, ich liebe es wirklich", ergänzte sie zudem.

Ob David das genauso sieht? In einem Interview mit People sprach er darüber, wie es ist, in hohem Alter ein kleines Kind aufzuziehen: "Ich werde nicht mehr da sein, wenn er 40 oder gar erst 30 ist. Die Vater-Erfahrung ist nicht besser oder schlechter, nur anders. [...] aber vielleicht ist Zeit nun wertvoller für mich, weil ich nicht mehr so viele Jahre vor mir hab." Auch betonte der 73-Jährige, dass er jeden Tag seinen Sohn liebe und es genieße, mit ihm zusammenzusein.

Anzeige

Instagram / katharinefoster David Foster und Katharine McPhee mit ihrem Sohn Rennie

Anzeige

Getty Images Katharine McPhee, Sängerin

Anzeige

Getty Images Katharine McPhee und David Foster im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de