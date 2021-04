Wow, wer ist denn diese blonde Schönheit? Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (28) ist optisch immer für eine Überraschung gut. Vor allem mit ihren glamourösen Outfits haut sie die Fans regelmäßig vom Hocker. Jetzt hat die ehemalige Brünette ihre Lockenpracht gegen einen glatten Look in Blond getauscht und fühlt sich mit dieser Typveränderung offenbar richtig wohl: Selena wurde jetzt in Malibu von Paparazzi mit ihrer platinblonden Mähne abgelichtet!

Die "Lose You To Love Me"-Interpretin, die unter anderem durch die Serie "Die Zauberer von Waverly Place" berühmt wurde, steht zurzeit für ihre neue Rolle in der US-Comedyserie Only Murders in the Building vor der Kamera und widmet sich auch weiterhin ihrer musikalischen Karriere. Trotz der vielen Projekte scheint die Sängerin Zeit zu finden, sich mit Freunden zu entspannen: Bei einem Dinner mit Freunden in Malibu zog die Beauty im Kunstledermantel und megakurzen Dress alle Blicke auf sich!

Obwohl die Ex von Justin Bieber (27) bestimmt gute Chancen auf dem Datingmarkt hat, genießt die frisch erblondete Künstlerin derzeit ihr Leben als Single. Es sei ein "unliebsamer Teil" ihres Jobs, dass ständig über ihr Liebesleben spekuliert werde, gestand sie kürzlich.

MEGA Selena Gomez

Instagram / rarebeauty Selena Gomez im April 2021

Getty Images Selena Gomez in Westwood, 2020

