Für Selena Gomez (28) heißt es bald: Zurück zu den Wurzeln! Anfang der 2000er startete die Sängerin ihre Karriere. Damals war sie vor allem als Schauspielerin gefragt und wirkte unter anderem in Disney-Produktionen wie "Barney & Friends" mit. Ihren ganz großen Durchbruch schaffte sie schließlich mit der Serie "Die Zauberer von Waverly Place". Danach widmete sich die Beauty der Musik – und nun kehrt sie zur Schauspielerei zurück: Selena wird bald wieder in einer Serie zu sehen sein!

Wie der US-amerikanische Streamingdienst Hulu bekannt gab, soll die 28-Jährige in der brandneuen Serie "Only Murders in the Building" mitwirken. An der Seite der Comedians Steve Martin (74) und Martin Short (70) wird die "Lose You To Love Me"-Interpretin ihr Serien-Comeback feiern. Dabei klingt die Storyline ziemlich vielversprechend: Die drei Hauptcharaktere teilen eine Leidenschaft für True-Crime-Stories und schon bald finden sie sich bald selbst in einem wahren Verbrechen wieder.

Im Netz war es um Selena in den vergangenen Wochen ziemlich ruhig geworden. Vor wenigen Tagen meldete sie sich schließlich bei ihren Fans zurück und erklärte ihr kleine Social-Media-Abstinenz. "Bei allem, was gerade passiert, hat es sich etwas unsensibel angefühlt, Dinge zu posten, die auch nur annähernd freudig oder feierlich sind – es war wirklich schwer für mich", so die Beauty in einem Instagram-Beitrag.

Getty Images Steve Martin, Schauspieler

Getty Images Selena Gomez, Schauspielerin und Sängerin

Getty Images Selena Gomez im Oktober 2019

