Auf diese Nachricht haben die Fans sehnlichst gewartet! 2018 war Penn Badgley (34) erstmals in seiner Rolle als Stalker Joe Goldberg zu sehen – und die Zuschauer bekommen bis heute nicht genug von ihm. You mausert sich zum absoluten Netflix-Hit und viele fragen sich, wann es denn endlich weitergeht. Jetzt gab es tatsächlich ein brandneues Update: Die dritte Staffel der Serie ist offiziell abgedreht!

Dass die Season im Kasten ist, gab Showrunnerin Sera Gamble im Netz preis. "Heute ist unser letzter Drehtag", verriet sie am 23. April via Twitter. Die Dreharbeiten, die im November gestartet waren, seien problemlos verlaufen – anders als andere Produktionen hätte es am Set keine Beeinträchtigungen durch die aktuelle Gesundheitskrise gegeben. "Ich fühle mich privilegiert, dass ich die Kreativität, Belastbarkeit und Freundlichkeit von allen miterleben durfte. Ich meine, ich wusste, dass unser Team hart und gut in seinem Job ist, aber verdammt noch mal, jeder hat sich für den anderen eingesetzt", schwärmte die 37-Jährige.

Doch Sera sprach nicht nur von der Crew, sondern auch über die brandneuen Folgen. "Die Episoden sind verdammt verrückt und die Leistungen sind wahnsinnig gut. Das ist alles, was ich dazu sagen werde, bis wir bereit sind, über die neue Staffel zu sprechen", machte sie die Fans abschließend neugierig. Wann Staffel drei bei Netflix zu sehen sein wird, ist aktuell nicht bekannt. Womöglich soll es Ende 2021 so weit sein.

Getty Images Sera Gamble, Produzentin

Beth Dubber/Netflix Penn Badgley in "You"

Getty Images Sera Gamble, Penn Badgley und Elizabeth Lail, 2018

