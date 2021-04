Endlich klären Niko Griesert (30) und Michèle de Roos auf! Nachdem der Ex-Bachelor die Kölnerin in der Flirtshow bereits ein zweites Mal abserviert hatte, wollten sich die beiden noch einmal fernab der Kameras kennenlernen. Am Freitag verkündeten sie dann ganz überraschend, dass sie jetzt offiziell gemeinsam als Paar durchs Leben gehen. Seitdem brennen den Followern natürlich jede Menge Fragen auf der Seele – unter anderem, wie lange die Turteltauben bereits zusammen sind. Das verraten Niko und Michèle jetzt!

Ein genaues Datum können die zwei nicht nennen. "Irgendwann war es einfach so, dass man sich sicher war", offenbart die gebürtige Münsteranerin im Interview auf RTL.de. Sie habe den einstigen Rosenkavalier trotz der anfänglichen Startschwierigkeiten auch nicht wirklich zappeln lassen, denn der Unternehmer habe sich wirklich sehr um sie bemüht. "Das muss man ihm wirklich lassen!", schwärmt die 27-Jährige. Seit Ende der Dreharbeiten haben sich die beiden immer öfter getroffen: Trotz der räumlichen Distanz haben sie sich aber nicht nur an den Wochenenden gesehen. Niko habe auch oft in Michèles Wohnung in Köln aus dem Homeoffice gearbeitet.

Ganz für sich habe die Immobilienfachwirtin das junge Liebesglück jedoch nicht behalten können. Bereits vor der offiziellen Verkündung habe sie einigen Ex-Kandidatinnen aus dem Kuppelshow-Universum von der frohen Neuigkeit erzählt. "Also, so meinen Engsten. Die wussten auf jeden Fall Bescheid", erklärt sie glücklich. Die restlichen Teilnehmerinnen hätten laut den zwei Turteltauben aber ebenfalls erst am Freitag von den süßen Liebes-News erfahren.

TVNow Michèle de Roos, Kandidatin bei "Der Bachelor"

Promiflash Michèle de Roos und Niko Griesert im März 2021 in Köln

Instagram / nikogriesert Niko Griesert im April 2021

