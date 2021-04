So haben die Fans Britney Spears (39) lange nicht mehr gesehen! Seit Monaten fürchten die Anhänger der Sängerin, dass sie von ihrem Vater Jamie (68) unterdrückt wird, der seit Jahren ihr gesetzlicher Vormund ist – und vermuten immer wieder versteckte Hilferufe in den Posts der "Toxic"-Interpretin. Ihre Follower macht vor allem stutzig, dass die 39-Jährige offenbar immer wieder dieselben Bilder aus ihrem Garten im Netz teilt. Nun können sie aufatmen: Britney tanzte jetzt ausgelassen auf einer Hochzeit – somit also außerhalb ihrer eigenen vier Wände!

Der beste Freund von Britneys Liebsten Sam Asghari (27) feierte jetzt seine Hochzeit. Wie in der Instagram-Story des Fitness-Fans zu sehen war, genossen die beiden die romantische Sause extrem und machten gemeinsam das Tanzparkett unsicher. Offenbar wurde die Hochzeitsgesellschaft vor der Feier auf Corona getestet, um den Abend beruhigt und in Sicherheit genießen zu können: "Dank der modernen Wissenschaft dürfen wir heute endlich wieder tanzen. Dieser Moment, in dem sich die persische mit der amerikanischen Kultur verbindet", schwärmte der 27-Jährige zu einem Clip, in dem er und die Popprinzessin ausgelassen tanzen.

In seinem Feed teilte Sam darüber hinaus weitere Eindrücke der Feierlichkeiten. Auf einem Foto posieren er und Britney Seite an Seite und stellen stolz ihre Outfits zur Schau. Während das Model sich in einem dunklen Anzug mit buntem Innenfutter präsentiert, ist die 39-Jährige in einem asymmetrischen Minikleid zu sehen, das sie mit einer beigefarbenen Jacke kombinierte.

Anzeige

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari im April 2021

Anzeige

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears, 2021

Anzeige

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de